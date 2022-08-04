Sultangazi'de, çekçek arabasıyla gelip bakır kabloları çaldılar

Gece vakti bir iş yerinin önüne çekçek arabası ile gelen şahıslar, bakır kabloları çalarken fark edildi. Çalınan kabloların bir kısmı bulunurken, 10 bin lira değerindeki kablolar bulunamadı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi’nde pazartesi günü 04.30 sıralarında, musluk için kullanılan bakır iç malzemelerinin imalatını yapan iş yerinde çalışanların ve iş yeri sahiplerinin gece saat 03.00 sıralarında paydos edip, evlerine gitmelerinin ardından sokağa gelen ve sözde kağıt toplayıcılığı yapan bir kişi, fabrika içerisinde bulunan işlenmemiş bakır çubukları gözüne kestirdi.

Şüpheli, kırık camdan elindeki aparat ile malzemeleri çekmeye çalıştı. Gücü yetmeyince ise arkadaşından yardım istedi. Olay yerine gelen arkadaşı ile malzemeleri çalan şüpheliler, Dökücüler Sitesi’ne giderek başka bir araca çaldıklarını aktardı.

İş yeri sahiplerine haber verildi

İHA’nın haberine göre; tekrar olay yerine gelen şüpheliler, ikinci defa hırsızlık yaparken bir kadın tarafından fark edildi. Kadın, durumu işletme sahibine haber verdi.

İşletme sahipleri Süleyman ve Mustafa Ünverdi kardeşler, bakır malzemelerin hırsızlar tarafından Dökümcüler Sitesi’ne götürülmüş olabileceğini tahmin edip, siteye gelip burada araştırma yaptı.

İş yeri sahipleri, burada kağıt toplayıcıların kullandığı çekçek diye tabir edilen aracın içerisinde kendilerine ait demir çubukları buldu.

“Çekçek aracını yabancı uyrukluların olduğu bölgede bulduk”

Süleyman Ünverdik, olaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Pazar gecesi saat 03.00'e kadar çalıştık, biz gittikten sonra bu çekçek aracı ile güya kağıt toplayan şahıslar camdan yanlarında getirdikleri aparat ile bizim malzemeleri çekmişler ve yükleyip, 10 dakika ara ile 2 tur yapıp götürmüşler. 3. turda ise üst kattaki komşumuz korkmuş ve bize haber verdi. Biz de gittik ve çekçek aracını yabancı uyrukluların olduğu bölgede bulduk.

Arabanın üzerinde malzemeleri bulduk ama daha önceki turda götürdüklerini bulamadık, yaklaşık 10 bin TL tutuyor onlar da. Ancak kadın komşumuz diyor ki, geldikleri araba bu değildi, aktarma yapıp başka bir arabaya koymuşlar biz bunların bulunmasını istiyoruz.”

Sultangazi'de, çekçek arabasıyla gelip bakır kabloları çaldılar VİDEO



“Gittim baktım bizim malzemeler çekçeğin üzerinde”

Kardeşi Mustafa Ünverdi ise, “Çekçek işi yapanlar hep 2. Cebeci bölgesinde olduğu için sabah saat 05.30'da gittim baktım bizim malzemeler çekçeğin üzerinde, oradaki bekçi 'Ben bağırınca bırakıp kaçtılar' dedi. Pek inanmadım ama malzemeler bize ait diye alıp getirdik. Fakat yine de 10 bin TL civarında zararımız var.” dedi.