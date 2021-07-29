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    Sultangazi'de iki binada çökme riski, ekipleri harekete geçirdi

    Akşam saatlerinde bir binadan gelen sesler ve çatlaklar nedeniyle vatandaşlar, binayı boşalttı. İncelemelerde, inşaat çalışması yapıldığı sırada 5 katlı binanın temelinin altının boşaldığı görüldü.
    • DHA
    • 29.07.2021 - 09:50
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 09:54
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    Sultangazi'de iki binada çökme riski, ekipleri harekete geçirdi

    İstanbul Sultangazi'deki Uğur Mumcu Mahallesi 2323 Sokak'ta saat 22.00 sıralarında, 5 katlı binadan sesler geldiğini ve çatlaklar oluştuğunu gören bina sakinleri panikle dışarı çıktı.

    Bitişiğinde bulunan binada da aynı seslerin duyulması üzerine iki bina tahliye edildi.

    İNŞAAT ÇALIŞMASI SIRASINDA BİNANIN TEMELİ KAYDI İDDİASI

    Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından 28 numaralı binanın yanında bulunan boş arsada yapılan temel kazma çalışması sırasında binanın temelinin altının boşaltıldığı ve binada bu yüzden çökme riski oluştuğu iddia edildi.

    Sultangazi de iki binada çökme riski, ekipleri harekete geçirdi #1

    BİNA SAKİNLERİ OTELE YERLEŞTİRİLDİ

    Olay yerine gelen Sultangazi Belediyesi'ne bağlı ekipler, iki binada yaptıkları incelemelerin ardından tedbir amaçlı olarak iki binanın boşaltılmasını ve bina sakinlerinin otele yerleştirilmesine karar verdi. Binaların akıbeti ise yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.

    Sultangazi de iki binada çökme riski, ekipleri harekete geçirdi #2

    Sultangazi de iki binada çökme riski, ekipleri harekete geçirdi #3

    Sultangazi de iki binada çökme riski, ekipleri harekete geçirdi #4

    Sultangazi de iki binada çökme riski, ekipleri harekete geçirdi #5

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