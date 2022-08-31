Sultangazi'de suçüstü yakalanan hırsız darbedildi

Minibüste bulunan malzemeleri çalmaya çalışan 3 hırsızdan 2 'si mahalleli tarafından fark edilince kaçtı. Kalan hırsız ise araç sahibi ve mahalleli tarafından yakalanarak sokak ortasında darbedildi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan hırsızlık olayı mahalleliyi ayağa kaldırdı.

Plakası tespit edilemeyen bir araçta bulunan 3 kişi, sokak arasındaki park halinde duran ticari aracı gözüne kestirdi.

Aracın arka kapısını zorlayarak açan şahıslar, minibüsün içinde bulunan malzemeleri kendi araçlarına yüklemeye başladı.

Paniğe kapılan iki hırsız kaçtı

Taşıma sırasında çıkan sesler mahalle sakinleri tarafından duyuldu. Durumu fark eden bir vatandaş 'hırsız' var diyerek bağırmaya başladı.

Bunun üzerine paniğe kapılan hırsızlardan ikisi geldikleri araca binerek kaçarken kalan bir kişi ise panik sırasında kapısı kapanan minibüsün içinde mahsur kaldı.

Kaçarken yakalanan hırsız darbedildi

Olayın ardından araç sahibi ve sokak sakinleri sokağa döküldü.

Minibüsün içinde havasız kalan şahıs, aracın arka camını kırarak kaçmaya çalıştı. Yakalanan hırsız darbedilmeye başladı.

O anlar kaydedildi

Kendisini dövenlere yalvaran şüpheli daha sonra bir fırsatını bularak kaçtı.

DHA'nın aktarımına göre; yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

"İçeride durunca nefes alamadı"

Yaşananları anlatan mahalle sakinlerinden Saffet Bozer, "Sabah 06.30 ila 07.00 arası içinde üç kişinin bulunduğu bir araç sokağa gelerek, park halindeki minibüsün yanında durmuş. Daha sonra bu üç kişi, minibüsü kapısını açarak, içindeki malzemeleri geldikleri araca yüklemeye başlamışlar. Bu sırada komşumuzun biri görüp, 'hırsız var' diye bağırmaya başladı. Sesi duyan hırsızlardan ikisi geldikleri araca binerek kaçıyorlar.

O ara malzeme çaldıkları minibüsün arka kapısı kapanıyor, hırsızın bir tanesi içeri de kalıyor. İçeride durunca sanırım nefes alamadı, aracın camlarına vurmaya başladı. O arada da araç sahibi ve bazı komşular aşağı iniyor. Bu sırada hırsız, minibüsün arka camını kırıp, atlayarak kaçmaya çalıştı. Darbedildiğinden haberim yok. Biz aşağı indiğimizde adam kaçıyordu" dedi.















