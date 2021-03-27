Sultangazi'de, yol verme tartışmasına girerek birbirleriyle inatlaşan sürücülerin trafiği tehlikeye soktuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Habibler-Arnavutköy yolu Sultangazi yönünde meydana gelen olayda, seyir halindeki hafriyat kamyonu şoförü ile hafif ticari aracın sürücüsü, yol verme tartışmasına girdi.

İki sürücü, inatlaşarak akan trafikte yolda birbirlerinin önünü kesti.

TEHLİKELİ İNATLAŞMA

Hız sınırını da aşan sürücüler, hem kendi canlarını, hem de yoldaki diğer sürücülerin canlarını hiçe saydı.

Sürücülerin tehlikeli inatlaşması, arkalarından gelen bir araç sürücüsü tarafından kaydedildi.

Sultangazi'de trafikte inatlaşan sürücüler kamerada ViDEO













