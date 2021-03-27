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    Sultangazi'de trafikte inatlaşan sürücüler kamerada

    Sultangazi'de, yol verme tartışmasına girerek birbirleriyle inatlaşan sürücülerin trafiği tehlikeye soktuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 27.03.2021 - 09:44
    • Güncelleme : 27.03.2021 - 10:58
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    Sultangazi'de trafikte inatlaşan sürücüler kamerada

    Habibler-Arnavutköy yolu Sultangazi yönünde meydana gelen olayda, seyir halindeki hafriyat kamyonu şoförü ile hafif ticari aracın sürücüsü, yol verme tartışmasına girdi.

    İki sürücü, inatlaşarak akan trafikte yolda birbirlerinin önünü kesti.

    TEHLİKELİ İNATLAŞMA

    Hız sınırını da aşan sürücüler, hem kendi canlarını, hem de yoldaki diğer sürücülerin canlarını hiçe saydı.

    Sürücülerin tehlikeli inatlaşması, arkalarından gelen bir araç sürücüsü tarafından kaydedildi.

    Sultangazi'de trafikte inatlaşan sürücüler kamerada ViDEO

    Sultangazi de trafikte inatlaşan sürücüler kamerada #1

    Sultangazi de trafikte inatlaşan sürücüler kamerada #2

    Sultangazi de trafikte inatlaşan sürücüler kamerada #3

    Sultangazi de trafikte inatlaşan sürücüler kamerada #4

    Sultangazi de trafikte inatlaşan sürücüler kamerada #5

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