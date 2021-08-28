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    Sultangazi'de yüksek sesle eğlence yapan şahıslar polise saldırdı

    Sokak ortasında saatlerce müzikli eğlence düzenleyen şahıslar, kendilerini uyarmaya gelen polis ekiplerine sandalyelerle saldırdı. O anlar çevredekilerin kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 28.08.2021 - 03:49
    • Güncelleme : 28.08.2021 - 03:58
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    Sultangazi'de yüksek sesle eğlence yapan şahıslar polise saldırdı

    İstanbul'un Sultangazi ilçesi, Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi'nde, sokakta saatlerce yüksek sesle eğlence yapan şahıslardan rahatsız olan mahalle sakinleri, polisi arayarak ihbarda bulundu.

    Olay yerine gelen polis ekipleri şahısları uyarmak istedi.

    KENDİLERİNİ UYARAN POLİSLERE SALDIRDILAR

    Bu sırada şahıslar kendilerini uyaran polis ekiplerine sandalye fırlatarak, sopalarla saldırmaya başladı.

    Polis ekipleri kendilerini korumaya çalışırken, saldırganlar polisleri aralarına alarak darp etmek istedi.

    Sultangazi'de yüksek sesle eğlence yapan şahıslar polise saldırdı VİDEO

    POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

    Saldırganların durmaması üzerine polis havaya ateş açarak, takviye ekip istedi.

    Sultangazi de yüksek sesle eğlence yapan şahıslar polise saldırdı #1

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Olay yerine gelen takviye ekipler, saldırganları gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

    Sultangazi de yüksek sesle eğlence yapan şahıslar polise saldırdı #2

    O ANLAR KAMERADA

    Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, yaşanan saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Sultangazi de yüksek sesle eğlence yapan şahıslar polise saldırdı #3

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