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- Sultangazi'de yüksek sesle eğlence yapan şahıslar polise saldırdı
Sultangazi'de yüksek sesle eğlence yapan şahıslar polise saldırdı
- İHA
- 28.08.2021 - 03:49
- Güncelleme : 28.08.2021 - 03:58
İstanbul'un Sultangazi ilçesi, Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi'nde, sokakta saatlerce yüksek sesle eğlence yapan şahıslardan rahatsız olan mahalle sakinleri, polisi arayarak ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen polis ekipleri şahısları uyarmak istedi.
KENDİLERİNİ UYARAN POLİSLERE SALDIRDILAR
Bu sırada şahıslar kendilerini uyaran polis ekiplerine sandalye fırlatarak, sopalarla saldırmaya başladı.
Polis ekipleri kendilerini korumaya çalışırken, saldırganlar polisleri aralarına alarak darp etmek istedi.
Sultangazi'de yüksek sesle eğlence yapan şahıslar polise saldırdı VİDEO
POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI
Saldırganların durmaması üzerine polis havaya ateş açarak, takviye ekip istedi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Olay yerine gelen takviye ekipler, saldırganları gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
O ANLAR KAMERADA
Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, yaşanan saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.