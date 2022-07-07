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    Sultangazi’deki kavgalar kamerada

    Farklı zamanlarda, Sultangazi’nin farklı bölgelerinde yaşanan kavgalar, kameralar tarafından kayda alındı.
    • 07.07.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 07.07.2022 - 11:46
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    Sultangazi’deki kavgalar kamerada

    İstanbul Sultangazi’de farklı yer ve zamanlarda yaşanan kavgalar, kameralara yansıdı.

    50. Yıl Mahallesi B Caddesi'nde iki genç kız, saç saça baş başa kavga etti. Bir yandan küfürler savuran kızlardan biri kendisini uyaranlara, “Arkamdan konuşuyor.” yanıtını verdi.

    Darbelerin hedefi olan genç kız ise dakikalarca ağladı.

    Okul bahçesinde kavga

    Merkez Habibler Mahallesi'nde ise farklı bir manzara vardı.

    DHA’nın haberine göre; bir okulun bahçesinde buluşan iki genç kavgaya tutuştu. Diğer arkadaşları ise kavgayı ayırmak yerine, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Kavgayı fark eden bir mahalle sakinin “Polise haber vereceğim.” deyince, gençlerden birinin “Ver abla, şakalaşıyorlar.” diye cevap verdiği duyuldu.

    Sultangazi’deki kavgalar kamerada ViDEO

    Hem dövdü hem fotoğraf çektirdi

    50. Yıl Mahallesi’nde, sokak ortasında bir kişi, üç kişi tarafından darbedildi. Darbedilen gencin yardımına sokak sakinleri koştu. Yunus Emre Mahallesi'nde ise, bir kişi arkadaşı olduğu düşünülen kişiyi darbetti.

    Üzerindeki cep telefonunu yanında bulunan arkadaşına veren kişi, o anların fotoğrafını çektirdi. Yaşanan o ilginç anlar ise, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Sultangazi’deki kavgalar kamerada #1

    Sultangazi’deki kavgalar kamerada #2

    Sultangazi’deki kavgalar kamerada #3

    Sultangazi’deki kavgalar kamerada #4


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