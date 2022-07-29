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    TAG otoyolu atık sızması nedeniyle 9 saattir trafiğe kapalı

    Akşam saatlerinde otoyolun kapanmasına neden olan atık sızıntısının verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.
    • 29.07.2022 - 08:41
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 09:13
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    TAG otoyolu atık sızması nedeniyle 9 saattir trafiğe kapalı

    Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu 9 saat boyunca trafiğe kapandı.

    Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin çamur havuzundaki atığın otoyola sızması nedeniyle yol çift taraflı trafiğe kapatıldı.

    Yaşanan sızma nedeniyle seyir halinde olan tır ise yolda kaldı.

    Bataklığa döndü

    Akşam saatlerinde yaşanan olayın büyüklüğü, sabahın ilk ışıklarında ortaya çıktı.

    İHA'nın aktarımına göre; Adeta bataklığa dönen yolda biriken stığı temizlemek için ekipler iş makineleriyle saatlerce çalışma gerçekleştirdi.

    TAG otoyolu atık sızması nedeniyle 9 saattir trafiğe kapalı VİDEO

    TAG otoyolu atık sızması nedeniyle 9 saattir trafiğe kapalı #1

    Çalışmalar sürüyor

    Çalışma ve bataklığın büyüklüğü dron kamerasına yansıdı. Havadan görüntülenen bölgede sızıntı nedeniyle bölge siyaha büründü.

    Ekiplerin yol kenarında açılan bir çukura atık dökme çalışmaları sürüyor.

    TAG otoyolu atık sızması nedeniyle 9 saattir trafiğe kapalı #2

    "3-4 saat içerisinde yolun normale döneceğini tahmin ediyoruz"

    Öte yandan yaşanan faciayı incelemek adına bölgeye ziyarette bulunan Gaziatep Valisi Davut Gül, atığın tahliye boyutunun tırdan belli olduğunu ifade etti.

    Gül, “Dün yaklaşık olarak 2,5 metre hatta yer yer 3 metreye yakın bir atık çamuru vardı. Atığın yaklaşık yüzde 80’i tahliye edildi. Başta Organize Sanayi Bölgesi’nin kendi ekibi olmak üzere Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve buna benzer bütün kurumlar geceden beri koordineli şekilde çalışıyorlar. AFAD, Jandarma ve Emniyet ekipleri de kendi alanında çalışıyor. Tırın şoförü ilk etapta zaten kurtulmuştu. Herhangi bir sıkıntısı yoktu. Burada herhangi bir araç kalmadı. Çok daha ileride çamurdan dolayı bir araç kaza yapmıştı. 4 hafif yaralı vardı. Onun dışında çok şükür bir sıkıntı yok. 3-4 saat içerisinde yolun normale döneceğini tahmin ediyoruz. Yolun öğlenden sonra açılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

    TAG otoyolu atık sızması nedeniyle 9 saattir trafiğe kapalı #3

    TAG otoyolu atık sızması nedeniyle 9 saattir trafiğe kapalı #4

    TAG otoyolu atık sızması nedeniyle 9 saattir trafiğe kapalı #5

    TAG otoyolu atık sızması nedeniyle 9 saattir trafiğe kapalı #6

    TAG otoyolu atık sızması nedeniyle 9 saattir trafiğe kapalı #7


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