Taksim Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okundu Hain darbe girişimi sırasında şehit olan vatanseverler 7. yıl dönümünde de unutulmadı. Taksim Camii'nde cuma namazı öncesi mevlit okundu dualar edildi.

AA

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti.

Tarihi demokrasi direnişini her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk halkı hem coşku hem de hüzünle anacak.

Türkiye genelinde birçok organizasyon hazırlanırken, 15 Temmuz'un bir gün öncesine cuma gününün denk gelmesi, cuma namazlarına ayrı bir hava kattı.

Camileri dolduran vatandaşlar hem ibadetlerini yaptı hem 15 Temmuz şehitlerini anarak dua etti.

Taksim Camii'nde şehitler için mevlit okundu

2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılan Taksim Camii'nde de mevlit programı vardı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından cuma namazı öncesinde düzenlenen programda şehitler için dua edildi.