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    Taşıdığı yükle kamyonetlere kafa tutan otomobil görenleri şaşırtttı

    Trafikte seyir halinde giderken hem bagajına hemde araç üstüne yüklediği eşyalar ile trafiğe çıkan sürücü görenleri hayrete düşürdü.
    • 28.11.2022 - 13:17
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 13:31
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    Taşıdığı yükle kamyonetlere kafa tutan otomobil görenleri şaşırtttı

    Adana'da seyir halinde giden bir otomobilin yükünü görenler hayrete düştü.

    Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Mersin istikametinde üzerinde aşırı yük olan otomobili görenler şaşkınlık içinde kaldı.

    Adeta kamyonetlere kafa tuttu

    Bagajı ve otomobilin tavan kısmını torbalarla yük dolduran sürücü bu görüntüsüyle kamyonetlere adeta kafa tuttu.

    Aşırı yükten bagajın kapağı kapanmazken, otomobilin tavanında üst üste 3 torbanın bulunması görenleri şaşkına çevirdi.

    Taşıdığı yükle kamyonetlere kafa tutan otomobil görenleri şaşırtttı VİDEO


    Hem kendini hem trafiği riske attı

    Aracın tavanını eşyalarla dolduran sürücü, hem trafiği hemde kendini riske attı.

    Sürücünün torbaları gelişigüzel bağladığı da gözden kaçmadı.

    İHA'nın haberine göre, otomobil sürücüsü kaza tehlikesine rağmen kimseye aldırış etmeden yoluna devam etti.

    Taşıdığı yükle kamyonetlere kafa tutan otomobil görenleri şaşırtttı #1


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