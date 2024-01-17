Tayland'da havai fişek fabrikası patladı: 20 kişi hayatını kaybetti

İHA
Tayland'da yangın paniği yaşandı.
Yerel saatle 15.40 sularında, havai fişek fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi.
Yaşanan şiddetli patlama bölgede geniş bir alanda hissedildi.
İlk müdahaleyi işçiler yaptı
Patlamanın ardından ilk müdahaleyi fabrika işçileri yaptı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kısa süre içinde kontrol altına aldı.
20 can kaybı, 7 yaralı
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, korkunç patlamada en az 20 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişi yaralandığı bildirildi.
Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Henüz nedeni bilinmeyen patlamaya ilişkin yetkililer soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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