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Tayland'da havai fişek fabrikası patladı: 20 kişi hayatını kaybetti

Tayland'da havai fişek fabrikası patladı: 20 kişi hayatını kaybetti Havai fişek fabrikadaki henüz bilinmeyen nedenli patlama 20 kişiyi hayattan kopardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlamadan dolayı çıkan yangını kısa süre içinde kontrol altına almayı başardı.