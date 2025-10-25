Tekirdağ'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Kemalettin Mahallesi Menekşe Sokak üzerinde, dün saat 22.00 sıralarında silahlı saldırı olayı meydana geldi.

Motosiklet satışı nedeniyle husumetli olan iki grup arasında dün akşam saatlerinde, küfürleşmeye varan tartışma yaşandı.

PEŞ PEŞ ATEŞ ETTİ

Tartışmanın ardından taraflar ayrıldı. Bir süre sonra M.Ş.K., karşı gruptaki kişilerin bulunduğu Menekşe Sokak’a gitti.

Aracından inen M.Ş.K., üzerindeki tabancayı çıkarıp bu kişilere peş peşe ateş etti.

SALDIRGAN ÇEVREDEKİLER TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Çevredekiler, M.Ş.K.'yi etkisiz hale getirip, darbetti.

Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Rıdvan Sabuncu ile Mehmet Ö. (39) yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Göğüs bölgesi ve bacaklarına 3 kurşun isabet eden Rıdvan Sabuncu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Elinden yaralanan Mehmet Ö.'nün durumunun iyi olduğu belirtildi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Polis, olay sonrası M.Ş.K.'yi saldırıda kullandığı ruhsatsız tabanca ile gözaltına aldı.

M.Ş.K.'nin ilk ifadesinde, tartışma sırasında grubun kendilerine küfrettiğini, olayın da bu nedenle yaşandığını söylediği bildirildi.