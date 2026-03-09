Şanlıurfa'da APP plakası olan araç sahipleri uzun kuyruklar oluşturdu

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikler çerçevesinde, 27 Şubat'tan itibaren araçlarında standart dışı plaka 'Amerikan Pres Plaka' (APP) takılı sürücülere ceza kararı verilmişti.

Bu plakalara 140 bin lira para cezası, sürücü belgelerine 30 günlüğüne el konulması ve aracın 30 gün süre ile trafikten men kararı alınmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla denetimleri için bir geçiş dönemi uygulaması başlatıldı.

SÜRÜCÜLER SOLUĞU ATOLYELERDE ALDI

1 Nisan 2026 tarihine kadar bu denetimler sadece rehberlik ve bilgilendirme amacıyla yapılacağı, hiçbir sürücüye ceza kesilmeyeceği duyuruldu.

Sürücüler de bu süre içinde plakalarını standart hale getirmek üzere plaka basım atölyelerine akın etti.

APP PLAKALI ARAÇ SAHİPLERİ UZUN SÜRE KUYRUKTA BEKLEDİ

Alınan kararı duyan vatandaşlar, gerekli evrak ve para tahsilat işlemlerinin ardından bağlı bulunduğu ilin şoförler odasının yolunu tuttu.

Fahiş ceza nedeniyle bir an önce işlemini yapmak isteyen yüzlerce kişi, Şanlıurfa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası önünde uzun kuyruk oluşturdu.

"3 SAATTİR SIRA BEKLİYORUM"

3 saat 15 dakikadır sırada beklediğini belirten Mustafa Şen, şunları söyledi:

Saat şu an 13.40, biz 10.25'te buraya geldik. 3 saat 15 dakikadır sırada bekliyorum. Mağdur değiliz desek yalan olur.



Parasında da değilim, kaç saattir bu şekilde sırada bekliyoruz. Hadi gençleri geçtim, yaşlılar da var. Randevulu sistemle bu işlemler yapılabilirdi.

"BU RAMAZAN VAKTİ MAĞDUR EDİLDİK"

Sırada bekleyen vatandaşlardan Halil Taş, şöyle konuştu:

Sabah saat 09.00'dan beri sırada bekliyoruz. Bu Ramazan vakti mağdur edildik. 2026 yılında yaşadığımız duruma bakın, ne yapalım bilmiyoruz.



Koskoca kurumda bir eleman çalışıyor. Allah var, bu kadar insan eziyet çekmek zorunda mı?



3-4 kişilik bölme yapılmış, gişe var fakat sadece 1 kişi çalışıyor. Vicdan, merhamet ya saatlerdir buradayız. Çilemiz mi bu ayıptır, günahtır.