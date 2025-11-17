Tekirdağ'da 2 ayrı feci motosiklet kazası kamerada

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dikkatsizlik yine kaza ile sonuçlandı.

Tekirdağ'da Zafer Mahallesi Şehit Yüzbaşı Yücel Kenter Caddesi'nde, kaza meydana geldi.

Burak A.'nın kullandığı 34 HOH 005 plakalı motosiklet ile Sinan K. idaresindeki 34 HA 3235 plakalı kamyonet çarpıştı.

METRELERCE SAVRULDU

Burak A.'nın çarpmanın etkisiyle kaskı kafasından fırladı. Talihsiz sürücü metrelerce havaya savruldu.

Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Burak A., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İKİ MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Diğer kaza ise, akşam saatlerinde Muhittin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'nde Zero Market karşısında meydana geldi. Asri Mezarlık istikametine seyir halindeyken yan yola dönüş yapmak isteyen Hamza D.'nin kullandığı motosiklet ile aynı yönde seyreden Mutlu C. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Çarpışma sonrası kontrolden çıkan Mutlu C.'nin kullandığı motosiklet kaldırıma savruldu. Kaza sonrası yaralanan Mutlu C. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü Hamza D. de kendi imkanlarıyla tedavisi için hastaneye gitti.

İki ayrı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.