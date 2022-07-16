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    Tekirdağ'da 4 gün önce kaybolan genci 400 kişilik ekip arıyor

    Tekirdağ ile İstanbul sınırları içinde kalan Çamlıkköy Tabiat Parkı'na ailesiyle piknikteyken kaybolan Şehmus Ele'nin bulunması için 400 kişili arama kurtarma ekibi seferber oldu.
    • 16.07.2022 - 02:44
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    Tekirdağ'da 4 gün önce kaybolan genci 400 kişilik ekip arıyor

     

    İstanbul'da oturan Şehmus Ele(20), Kurban Bayramı'nın son günü olan 12 Temmuz'da, ailesi ile birlikte İstanbul'un Çatalca ile Tekirdağ'ın Saray ilçesi sınırında bulunan ve halk arasında 'Kastro' olarak bilinen Çamlıkköy Tabiat Parkı'na piknik yapmaya geldi.

    Ele, piknik sırasında ailesinin yanından ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Aile Ele’yi bulamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

    Tekirdağ da 4 gün önce kaybolan genci 400 kişilik ekip arıyor #1

    400 kişilik ekip Şehmus'u arıyor

    DHA'nın haberine gçre; Jandarma ekiplerinin ilk gün yaptığı aramadan sonuç alınamayınca, bu kez bölgeye İstanbul ve Tekirdağ'dan gelen Jandarma Komando Arama-Kurtarma Tabur Komutanlığı (JAK), Polis Arama-Kurtarma (PAK), AFAD, AKUT ve denizde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 400 kişilik arama-kurtarma ekibiyle kapsamlı çalışma başlatıldı. Havadan dron, karadan iz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalar yapıldı.

    Tekirdağ da 4 gün önce kaybolan genci 400 kişilik ekip arıyor #2

    Cep telefonu ve bıçak bulundu

    Yapılan aramalarda Şehmus Ele'nin ormana girdiği yerden 1 kilometre uzaklıkta cep telefonu ile bıçağı bulundu. Bunun üzerine arama çalışmaları, bu bölgede yoğunlaştırıldı. Çalışmaların 4'üncü gününde de Şehmus Ele'ye henüz ulaşılamadı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

    Tekirdağ da 4 gün önce kaybolan genci 400 kişilik ekip arıyor #3

    Tekirdağ da 4 gün önce kaybolan genci 400 kişilik ekip arıyor #4

    Tekirdağ da 4 gün önce kaybolan genci 400 kişilik ekip arıyor #5

    Tekirdağ da 4 gün önce kaybolan genci 400 kişilik ekip arıyor #6

    Tekirdağ da 4 gün önce kaybolan genci 400 kişilik ekip arıyor #7

    Tekirdağ da 4 gün önce kaybolan genci 400 kişilik ekip arıyor #8

    Tekirdağ da 4 gün önce kaybolan genci 400 kişilik ekip arıyor #9

    Tekirdağ da 4 gün önce kaybolan genci 400 kişilik ekip arıyor #10

     


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