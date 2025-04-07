Tekirdağ'da 410 ayrı suçtan aranan zanlı kıskıvrak yakalandı

DHA

Emniyet güçleri suçlulara göz açtırmıyor...

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

410 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

Çalışmada, 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan hakkında hapis cezaları bulunan ve 81 ayrı il mahkemesi tarafından toplam 410 ayrı suçtan 2 yıldır aranan A.P.'nin İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunduğu belirlendi.

KISKIVRAK YAKALANDI

A.P., jandarmanın İstanbul'da düzenlediği operasyonla yakalandı.

TUTUKLANDI

Tekirdağ'a getirilen A.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.