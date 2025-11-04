Abone ol: Google News

Tekirdağ’da 5 gündür kayıp yaşlı adamdan acı haber

Süleymanpaşa ilçesinde 5 gündür kayıp olan yaşlı adam, Naip Barajı'nın yaklaşık 2 kilometre güneyindeki dere yatağında ölü bulundu.

Yayınlama Tarihi: 04.11.2025 21:02
  • 75 yaşındaki İsmail Gürsoy, Tekirdağ Süleymanpaşa’da 5 gün önce kaybolmuştu.
  • Yoğun arama çalışmaları sonucunda, Gürsoy’un cansız bedeni Naip Barajı'na yakın bir dere yatağında bulundu.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cenaze hastane morguna kaldırıldı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki İsmail Gürsoy’dan 5 gündür haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbarın ardından Tekirdağ AFAD, Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ve Tekirdağ Enduro Motor Sporları Derneği’nin 2 dağ motosikletiyle destek verdiği, dron destekli geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ DERE YATAĞINDA BULUNDU

Yoğun arama çalışmalarının ardından Gürsoy’un cansız bedeni, Naip Barajı’nın yaklaşık 2 kilometre güneyindeki dere yatağında bulundu. Bölge güvenlik çemberine alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Savcının incelemesinin ardından Gürsoy’un cenazesi, hastane morguna götürüldü.

