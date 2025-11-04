Tekirdağ’da 5 gündür kayıp yaşlı adamdan acı haber

- 75 yaşındaki İsmail Gürsoy, Tekirdağ Süleymanpaşa’da 5 gün önce kaybolmuştu.
- Yoğun arama çalışmaları sonucunda, Gürsoy’un cansız bedeni Naip Barajı'na yakın bir dere yatağında bulundu.
- Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cenaze hastane morguna kaldırıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki İsmail Gürsoy’dan 5 gündür haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
EKİPLER SEFERBER OLDU
İhbarın ardından Tekirdağ AFAD, Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ve Tekirdağ Enduro Motor Sporları Derneği’nin 2 dağ motosikletiyle destek verdiği, dron destekli geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.
CANSIZ BEDENİ DERE YATAĞINDA BULUNDU
Yoğun arama çalışmalarının ardından Gürsoy’un cansız bedeni, Naip Barajı’nın yaklaşık 2 kilometre güneyindeki dere yatağında bulundu. Bölge güvenlik çemberine alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Savcının incelemesinin ardından Gürsoy’un cenazesi, hastane morguna götürüldü.