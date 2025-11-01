Tekirdağ'da alkollü şahsın kullandığı araç mezarlığa girdi

- Tekirdağ Çorlu'da, alkollü İrfan T.'nin kullandığı otomobil mezarlığa girdi.
- Kaza sonrası bazı mezar taşları zarar gördü ve İrfan T.'nin 0.67 promil alkollü olduğu tespit edildi.
- Sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Silahtarağa Mahallesi'ndeki Çorlu Mezarlığı mevkisinde bir kaza meydana geldi.
İddiaya göre; İrfan T., kullandığı 59 AFY 888 plakalı otomobilin hakimiyetini kaybedip, tel örgüleri aşarak mezarlığa girdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Otomobilin çaptığı bazı mezar taşları da zarar gördü.
Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Kazayı hafif atlatan sürücü İrfan T.'nin yapılan kontrolünde 0.67 promil alkollü olduğu belirlendi.
Otomobil mezarlıktan çekiciyle çıkarıldı. Sürücü İrfan T., ifadesi için emniyete götürüldü.