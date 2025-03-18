Tekirdağ'da bir evden alevler yükseldi

İHA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Fatih Caddesi’ne yakın bölümdeki tek katlı bir evde yangın çıktı.
İrfan Sertbaş ve ailesinin yaşadığı ikametten bir anda dumanların yükselmesi paniğe yol açtı.
YANGINA İÇERİDEN, DIŞARIDAN VE ÇATIDAN MÜDAHALE EDİLDİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, TREDAŞ ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Çorlu itfaiye ekipleri, yangına içeriden, dışarıdan ve çatıdan müdahale ederek söndürdü.
YANGININ ELEKTRİKLİ ISITICIDAN ÇIKMIŞ OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR
Yangında dumandan etkilenen ve yaralanan olmazken, bina tamamen kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekipleri, yangının elektrikli ısıtıcıdan çıkmış olabileceğini değerlendiriyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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