Tekirdağ'da bir genç paraşütle kemençe çaldı Şarköy ilçesinde genç bir müzisyen, yamaç paraşütü sırasında kemençe çalarak Karadeniz türkülerini seslendirdi.

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İHA

Uçmakdere Mahallesi'ne gezmeye gelen Gökdeniz, Uçmakdere'nin yükseklerinde yaptığı hareket ile hem kendisi için hem de izleyenler için unutulmaz anlar yaşattı.

Genç, kemençesi ile birlikte 15 dakikayı aşkın süre boyunca gökyüzünde süzüldü.

KARADENİZ TÜRKÜLERİ YANKILANDI

Profesyonel yamaç paraşütü pilotu Okay Güzel ile birlikte 600 metre yükseklikten tandem (ikili) uçuş yapan Gökdeniz, havada kemençesi ile birlikte Karadeniz müziklerini seslendirdi.

"İNANILMAZ BİR AN YAŞADIM"

Başarılı bir inişin ardından o anlara ilişkin konuşan genç müzisyen Gökdeniz, duygularını şu sözler ile açıkladı:

Bu benim için eşsiz bir deneyimdi.



Hem uçmanın özgürlüğünü hissettim hem de Karadeniz'in ruhunu gökyüzüne taşıdım.

Kemençemi yanımda getirdiğim için çok mutluyum.



İnanılmaz bir anı yaşadım.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)