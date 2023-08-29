Tekirdağ'da elektrik akımı temizlik işçisini hayattan kopardı Faaliyete başlama aşamasındaki bir fabrikada temizlik işi yapan yabancı uyruklu işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

İHA

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Yeşiltepe Mahallesi mevkiindeki Çorlu Deri İhtisas ve Karma O.S.B.’de, henüz faaliyette olmayan bir fabrikada temizlik işi yapan Suriye uyruklu Omar isimli işçi, öğle yemeği yedikten sonra işe başladı.

Su tabancısını eline aldığı sırada elektrik akımına kapılarak yere yığılan işçi ağır yaralandı.

Yabancı uyruklu adam öldü

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 30 yaşındaki 5 çocuk babası yabancı uyruklu işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cansız bedeni morga kaldırıldı

Olayla ilgili polis tarafından yapılan incelemelerin ardından cenaze, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.