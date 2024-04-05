Tekirdağ'da fabrikada yangın Ergene ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında, bazı işçiler dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Saat 13.30 sıralarında Tekirdağ'ın Ergene ilçesinin Çerkezköy kara yolu üzerinde bulunan bulaşık süngeri ve bezi üreten fabrikada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Bazı işçiler dumandan etkilendi Dumanların kapladığı fabrikada çalışan bazı işçiler dumandan etkilendi. İşçilere sağlık ekipleri müdahale ederken, bazıları hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)