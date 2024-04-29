Buzdolabına bu şekilde koyun, kolanın asidini koruyun... Kolayı açtınız ancak bitiremediniz...Buzdolabına koyduğunuzda asidinin kaçacağını düşünüyorsanız bu yöntemi deneyin!

ensonhaber.com

Halk dilinde asit olarak tanımlanan Coca-Cola'nın kabarcıkları asit değil, bazı maden sularında da bulunan karbondioksit gazıdır.

Gazlı ürünlerde, ürüne sıvı hale getirilerek eklenen karbondioksit gazı, ürün açıldığında gaz fazına dönüşerek hava ile karışmaya başlar. Bu nedenle gazlı ürünlerin açıldıktan sonra makul sürede tüketilmesi önerilmektedir.

Ancak bitiremediğiniz kolayı israf da etmek istemiyorsanız, bir çözümü var.

Bu şekilde buzdolabına koyun, günlerce dayanıyor...

İşte ipucu

Kola şişenini yanlardan iyice sıkın ve kapağını sıkıca kapatın. Bir de ters koyarsanız bu iş tamamdır.

Bu yöntem sayesinde asit daha uzun süre dayanacaktır.