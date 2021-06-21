Tekirdağ’da göle dönen yol kenarında, belediyeyi tiye aldılar

Sağanak yağış sonrası göle dönen yolları tiye alan gençler, sular altında kalan yol kenarında mangal yaktı. Oltalarını suya atan gençler, deniz hizmeti için belediyeye teşekkür ettiklerini belirtti.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Metrekareye 47 kilogram yağış düşmesi ile bazı noktalarda su baskınları yaşandı.

Birçok araç yollarda mahsur kaldı, yayalar zor anlar yaşadı.

Cadde ve sokaklar göle döndü.

Sular altında kalan yolları tiye alan gençler, göle dönen caddenin kıyısına gelerek mangal yaktı.

ALAY KONUSU OLDU

Balık pişiren gençler, yanlarına aldıkları oltaları suya atarak video çekti.

CHP’li Çorlu Belediyesi ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), sosyal medyada da alay konusu oldu.

YETKİLİLERE TEŞEKKÜR ETTİLER

Verilen deniz hizmetinden dolayı gençler, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’a, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’a ve TESKİ Genel Müdürü ile yöneticilerine teşekkür etti.