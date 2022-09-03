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    Tekirdağ’da gurbetçilerin araçlarına zarar veren şahıs yakalandı

    Gurbetçilerin çoğunlukta yaşadığı siteye gelen Mesut Y., park halindeki araçların lastiklerini kesip camları kırdı.
    • 03.09.2022 - 16:30
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    Tekirdağ’da gurbetçilerin araçlarına zarar veren şahıs yakalandı

    Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Değirmenaltı Mahallesi’nde, gurbetçi vatandaşların çoğunlukta oturduğu sitede Mesut Y. isimli bir şahıs, site sakinlerini canından bezdirdi.

    Şahıs, site önünde park halinde olan araçların lastiklerini kesti. Tek tek kapıları zorlayan şahıs, diğer yandan da camları kırdı.

    Olay anları kamerada

    Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Gözaltına alınan Mesut Y.’nin gurbetçilerin araçlarına zarar verdiği anlar, saniye saniye görüntülendi.

    Tekirdağ’da gurbetçilerin araçlarına zarar veren şahıs yakalandı VİDEO

    Tekirdağ’da gurbetçilerin araçlarına zarar veren şahıs yakalandı #1


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