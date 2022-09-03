Gurbetçilerin çoğunlukta yaşadığı siteye gelen Mesut Y., park halindeki araçların lastiklerini kesip camları kırdı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Değirmenaltı Mahallesi’nde, gurbetçi vatandaşların çoğunlukta oturduğu sitede Mesut Y. isimli bir şahıs, site sakinlerini canından bezdirdi.

Şahıs, site önünde park halinde olan araçların lastiklerini kesti. Tek tek kapıları zorlayan şahıs, diğer yandan da camları kırdı.

Olay anları kamerada

Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Gözaltına alınan Mesut Y.’nin gurbetçilerin araçlarına zarar verdiği anlar, saniye saniye görüntülendi.

Tekirdağ’da gurbetçilerin araçlarına zarar veren şahıs yakalandı VİDEO

