Tekirdağ'da kavga ettiği kişinin aracının üzerine çıkıp camlarına zarar verdi Kimliği belirsiz kişi, kavga ettiği adam park halindeki otomobilinin üzerine çıkıp camlarını kırarak kaportasına zarar verdiği anlar güvenlik kamerasıyla kayıt altına alındı.

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DHA

Tekirdağ'ın Çorlu dün saat 17.00 sıralarında Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi'nde caddede bir adamın yaptıkları çevredekileri hayrete düşürdü.

58 DN 071 plakalı otomobilin park edip aracından inen Selami G. ile kimliği belirsiz kişi arasında tartışma çıktı.

İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Çevresindekilerin sakinleştirmeye çalıştığı kişi ise Selami G.'nin otomobilin üzerine çıktı, ardından da camlarını yumruk ve tekme ile kırıp, kaportasına zarar verdi.

Olay yerinden kaçtı

Araya giren taraflar, kavgayı büyümeden önledi.

Gömleğinin yırtıldığı görülen Selami G., otomobilini de bırakıp olay yerinden kaçtı.

O anlar kaydedildi

Saldırgan daha sonra olay yerinden uzaklaşırken, yaşananlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Polis merkezine götürüldü

İhbar üzerine polisin olay yerine gelmesiyle otomobilinin yanına dönen Selami G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.