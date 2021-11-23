Tekirdağ’da kaza: 2 ölü, 15 yaralı

İşçi servisi ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 15 işçi de yaralandı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten verildi.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinden Büyükkarıştıran yönüne doğru hareket halinde olan Özcan Özdemir idaresindeki 59 AL 320 plakalı otomobil, kayganlaşan zeminin etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi’nde karşı şeride geçti.

Otomobil, R.Ö. yönetimindeki 59 S 6271 plakalı servis midibüsüne çarptı.

SÜRÜCÜ İLE EŞİ ÖLDÜ

Sabah saat 08.30 sıralarında meydana gelen kazada, çarpışmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü Özcan Özdemir ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Nalan Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti.

Servis sürücüsü R.Ö. ile araçta bulunan 15 işçi ise yaralandı.

YARALI İŞÇİLER HASTANELERE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza bölgesine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.

Bölgeye gelen ekiplerin çalışması ile işçi servisinde bulunan yaralı işçiler, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza bölgesine gelen emniyet trafik ve jandarma trafik ekipleri ise yol güvenliğini sağladı.

Trafik diğer şeritten verildi.

“KAZA YAPTIĞIMI ZANNETMİŞLER”

Feci kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından hastane morguna sevk edildi.

Kaza bölgesine gelen iş adamı Kerem Demir, araç benzerliği sebebiyle kendisinin kaza yaptığının sanıldığını ifade ederek, çok fazla telefon aldığını dile getirdi.

Demir, “Çok üzgünüm. Allah bu tür acıları kimseye göstermesin. Sabah çok fazla telefon aldım benim kaza yaptığımı zannetmişler.” dedi.