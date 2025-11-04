Tekirdağ'da motosiklet sürücüsünün metrelerce sürüklendiği kazada tansiyon yükseldi

- Tekirdağ Çorlu'da bir motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir otomobile çarpıp metrelerce sürüklendi.
- Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, olay yerinde otomobil sürücüsüyle bir genç arasında kısa süreli tartışma yaşandı.
- Gerginlik polis ve vatandaşlar tarafından büyümeden önlendi ve kaza hakkında inceleme başlatıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yokuş aşağı seyreden U.A.İ.'nin kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Bu sırada U.A.İ., park halindeyken seyir haline geçen U.G. yönetimindeki otomobile çarpıp metrelerce sürüklendi.
YARALI SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINA ALINDI
Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü U.A.İ.'ye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.
Ardından yaralı sürücü ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAZA YERİNDE KAVGA ÇIKTI
Kaza sonrası otomobil sürücüsü ile çevredeki bir genç arasında kısa süreli tartışma yaşandı.
Yaşanan gerginlik trafik polisi ve vatandaşların araya girmesiyle büyümeden engellendi.
OLAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI
Devrilerek sürüklenen motosikletten yere dökülen yağ birikintileri, Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri görevlilerince temizlendi.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.