Kentteki yoğun yağış nedeniyle yolcu otobüsünde kapasitenin üzerine çıkıldı. Bunun üzerine sürücü 1,5 saat otobüs bekleyen yaşlı adamdan inmesini isteyince gerginlik yaşandı. O anlar kamerada.

Son günlerde toplu ulaşım araçlarında yaşanan tartışmalar gündem olmaya başladı.

Zaman zaman yolcu kapasitesinin üzerine çıkılmasından kaynaklanan tartışmalar, bu kez Tekirdağ'da yaşandı.

Süleymanpaşa ilçesinde gün boyu şiddetli yağmur yağdı. Bu nedenle ulaşımda da aksamalar yaşandı.

Yağmurda dakikalarca otobüs beklediler

Otobüslerin duraklara saatinde ulaşmaması, vatandaşları çileden çıkardı.

Yağmurun altında dakikalarca araç bekleyen yaşlı bir adam ile otobüs şoförü arasında gerginlik yaşandı.

Yaşlı adamın inmesini istedi

Otobüsteki yolcu sayısının çok fazla olmasına tepki gösteren şoför, yaşlı adamdan otobüsten inmesini isteyince 1 buçuk saat otobüs bekleyen yolcu, bu duruma tepki göstererek araçtan inmek istemedi.

Aracı istop ettirdi

Yolcunun otobüsten inmemesi üzerine aracı hareket ettirmeyen şoför, son olarak çözümü aracı istop etmekte buldu.

Direksiyondan kalkan sürücü, yaşlı adamı otobüsten zorla indirmek isteyince de araya vatandaşlar girdi.

Tekirdağ'da otobüs şoförü yaşlı adamı araçtan indirmek istedi VİDEO



Vatandaşlar araya girdi

İHA'nın aktarımına göre; yaşlı adam ve şoförün yaklaşık 5 dakika süren inatlaşması, yaşlı adamın otobüsten inmemesi ve araçtaki diğer yolcuların ısrarı üzerine son buldu.

Otobüs şoförü ve yaşlı adamın inatlaşması, otobüs bekleyen vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.