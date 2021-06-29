7 kişinin ölümüne, 15 kişinin hastanede tedavi görmesine neden olan sahte içkileri satanlara yönelik operasyon düzenlendi. Alınan ifadeler ile sahte içkilerin Bulgaristan’dan getirildiği ortaya çıktı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden zehirlenen vatandaşlar, perşembe gününden itibaren hastanelere başvurmaya başladı.

Zehirlenenlerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam, Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay ve Nurcihan Engin ile Turan Vardı yaşamını yitirdi.

Turan Vardı'nın cansız bedeni, il dışına akraba ziyaretine giden ailesi tarafından eve döndüklerinde bulundu.

İhbar üzerine eve gelen polis ekipler, pet şişeler içerisinde sahte içkiler ele geçirdi.

Sahte alkolden zehirlenerek Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen 15 kişinin, 8'i entübe edildi.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup ve Asayiş Şube Grup Amirliği ekipleri, olaya yönelik kapsamlı operasyonlar düzenledi.

Tekirdağ’da, sahte içkilerin Bulgaristan’dan getirildiği ortaya çıktı VİDEO

200 LİTRE GÜMRÜK KAÇAĞI İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Sahte içkilerin bulunduğu Hıdırağa Mahallesi'ndeki büfe sahibi K.U. gözaltına alındı.

Şahsın ifadesinin ardından operasyon genişletildi, 15’ten fazla adreste aramalar yapıldı.

200 litre sahte rakı ve gümrük kaçağı içkiler ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Sahte içki satışı yaptıkları belirlenen Hüseyin Coşkun, Süleyman Malkoç, V.V., C.G. ve içkilerin dağıtımını yaptığı belirtilen M.D. de gözaltına alındı.

Hüseyin Coşkun ve Süleyman Malkoç, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

M.D., K.U., V.V. ve C.G.'nin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

0,5 LİTRELİĞİ 20 LİRA

Deposunda 74,5 litre sahte içki, 102 litre etil alkol ele geçirilen M.D., "İçkileri Bulgaristan'dan, tanımadığım kişiden aldım. Ben satıcı değilim kullanıyorum. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum.” dediği öğrenildi.

Büfe işletmecisi K.U., “Ben içkileri satıyordum. C.G.'den aldım ve sattım.” dedi.

Büfeci C.G. ise, “Sahte içkileri M.D.'den alıp büfemde satıyordum.” sözlerini kaydetti.

Yapılan çalışmada, sahte içkilerin 0,5 litreliğinin 20 liradan piyasaya sürüldüğü belirlendi.