İHA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi'nde bulunan pazar yerine gelen seyyar satıcılar pamuk şekeri satmak için pazar tezgahlarına yanaştı.
Zabıta tarafından pazar yerinden çıkarılan seyyar satıcılar arasında gerginlik yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı.
Baba-oğul yaralandı
Falçata ve sopalı saldırı sonucu baba İsmail D. ile oğlu Yusuf D. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Vatandaş baygınlık geçirdi
Kavga nedeniyle bazı vatandaşların pazarda panikle kaçıştığı ve bir vatandaşın da baygınlık geçirdiği görüldü.
Saldırgan şahısların yakalanması için polis tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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