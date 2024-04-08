Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

DHA
Tekirdağ'ın Ayaspaşa Mahallesi'nde, sabah saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi.
Husumetli olan iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya döndü.
Karşılıklı tabancaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
22 yaşındaki genç kurtarılamadı
Saray Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan yaralılardan Eroy Balkaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olaya karışan P.D. ve A.D.'yi yakalayan polis ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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