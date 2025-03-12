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İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir motosikletli, plakası kapalı vaziyette trafikte seyretti.

Motosikletlinin, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

PLAKASINI GİZLEYEN SÜRÜCÜYE 20 BİN 45 LİRA PARA CEZASI

Kısa süre sonra sürücü E.Y., kullandığı motosiklet ile Kemalettin Mahallesi Menekşe Sokak üzerinde polis tarafından yakalandı.

Trafik Büro ekipleri tarafından kontrollerde motosiklet sürücüsü E.Y.'ye, plakasını gizlediği, trafiği tehlikeye düşürdüğü ve sürücü belgesinin yetersiz olduğu gerekçesiyle 20 bin 45 lira para cezası kesildi.

MOTOSİKLET ÇEKİCİ İLE OLAY YERİNDEN KALDIRILDI

Ayrıca ceza puanını dolduran E.Y.'nin ehliyetine 2 ay geçici süreyle el konuldu.

Cezaların tatbik edilmesinin ardından motosiklet, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.