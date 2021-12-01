Tekirdağ'da trafikte şaha kalkan at, ölümden döndü

Kavşakta ürkerek şaha kalkan atın, otomobilin çarpmasından kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçen hafta içinde Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinin Kızılpınar Mahallesi'nde at arabasını kullanan kişi, Çorlu istikametine ilerledi.

At arabasının sürücüsü, iddiaya göre kavşakta ışık ihlali yaparak Kızılpınar Mahallesi yönüne dönmek istedi.

Bu sırada seyir halinde ilerleyen bir otomobil, kavşağa girdi.

ATLA OTOMOBİL ÇARPIŞMAKTAN SON ANDA KURTULDU

At arabası ile otomobil kavşakta kafa kafaya geldikleri sırada ürken at, şaha kalktı. At, otomobilin kendisine çarpmasından son anda kurtuldu. At arabasını kullanan ile yanında bulunan kadın, atı çekerek götürdü.

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O ANLAR KAMERADA

Atın şaha kalkarak, son anda otomobilin çarpmasından kurtulması, çevrede bulunan bir iş yerinin kamerasına anbean yansıdı.





































