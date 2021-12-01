Euro
14.9252
-3.87%
Dolar
13.17
-3.67%
Altın
757.79
-2.69%
Borsa
1.852
2.33%
Bitcoin
754.044
1.94%
BTXN Coin
50.75
-0.84%
11ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 11 C

    Tekirdağ'da trafikte şaha kalkan at, ölümden döndü

    Kavşakta ürkerek şaha kalkan atın, otomobilin çarpmasından kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 01.12.2021 - 13:35
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 13:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da trafikte şaha kalkan at, ölümden döndü

    Geçen hafta içinde Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinin Kızılpınar Mahallesi'nde at arabasını kullanan kişi, Çorlu istikametine ilerledi.

    At arabasının sürücüsü, iddiaya göre kavşakta ışık ihlali yaparak Kızılpınar Mahallesi yönüne dönmek istedi.

    Bu sırada seyir halinde ilerleyen bir otomobil, kavşağa girdi.

    ATLA OTOMOBİL ÇARPIŞMAKTAN SON ANDA KURTULDU

    At arabası ile otomobil  kavşakta kafa kafaya geldikleri sırada ürken at, şaha kalktı. At, otomobilin kendisine çarpmasından son anda kurtuldu. At arabasını kullanan ile yanında bulunan kadın, atı çekerek götürdü.

    Tekirdağ'da trafikte şaha kalkan at, ölümden döndü VİDEO

    O ANLAR KAMERADA

    Atın şaha kalkarak, son anda otomobilin çarpmasından kurtulması, çevrede bulunan bir iş yerinin kamerasına anbean yansıdı.

    Tekirdağ da trafikte şaha kalkan at, ölümden döndü #1

    Tekirdağ da trafikte şaha kalkan at, ölümden döndü #2

    Tekirdağ da trafikte şaha kalkan at, ölümden döndü #3

    Tekirdağ da trafikte şaha kalkan at, ölümden döndü #4

    Tekirdağ da trafikte şaha kalkan at, ölümden döndü #5

    Tekirdağ da trafikte şaha kalkan at, ölümden döndü #6

    Tekirdağ da trafikte şaha kalkan at, ölümden döndü #7

    Tekirdağ da trafikte şaha kalkan at, ölümden döndü #8

    Tekirdağ da trafikte şaha kalkan at, ölümden döndü #9

    Tekirdağ da trafikte şaha kalkan at, ölümden döndü #10

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir