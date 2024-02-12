Tekirdağ'da tüp patladı: 62 yaşındaki şahıs yanarak can verdi Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan bir evde tüp patlaması sonucu çıkan yangında, evden çıkamayan 62 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

İHA

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Karlı Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde mutfakta bulunan tüpün patlaması sonucu meydana gelen yangında, eşi ve 2 oğluyla birlikte yaşayan 62 yaşındaki İbrahim Namık evden dışarı çıkamadı.

Evden yükselen dumanları ve alevleri gören vatandaşlar durumu ekiplere ihbar etti.

Yanarak can verdi

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından, evin içerisinde bulunan adam dışarı çıkarılamadı.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi sonucu İbrahim Namık'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Evde yalnız olduğu öğrenildi

Talihsiz adamın evde yalnız olduğu öğrenildi.

Yangın çıktığı sırada Namık'ın eşinin ve oğlunun evde olmadığı, bir oğlunun ise askerde olduğu bilgisine ulaşılırken, olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından 62 yaşındaki vatandaş, cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)