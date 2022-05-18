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    Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı 19 oldu

    Hıdırağa Mahallesi'nde özel harekat polislerince yürütülen operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirilirken, 19 kişi gözaltına alındı.
    • 18.05.2022 - 14:44
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 15:22
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    Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı 19 oldu

    Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Hıdırağa Mahallesi'ne yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonu sabah saatlerinde düzenlendi.

    Güneş adı verilen operasyona özel harekat polisleri katılırken, belirlenen 15 ayrı adreste arama yapıldı.

    Evlere duvardan atlayarak girdiler

    Bazı evlerin bahçe kapılarının açılmaması üzerine duvarlardan atlayarak giren polis ekiplerinin yaptığı aramada 150 gram eroin, 15 sentetik ecza hap, ruhsatsız 7 tabanca, 5 av tüfeği, 175 tabanca mermisi, 63 tüfek kartuşu ele geçirildi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 475 lira ele geçirildi.

    19 gözaltı

    Gerçekleştirilen operasyon sonucunda çok sayıda malzemeye el konulurken, gözaltı sayısının ise 19'a yükseldiği açıklandı. Olayla ilgili ekiplerin soruşturması devam ediyor.

    Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı 19 oldu ViDEO

    Tekirdağ da uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı 19 oldu #1


    Tekirdağ da uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı 19 oldu #2

    Tekirdağ da uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı 19 oldu #3

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    Tekirdağ da uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı 19 oldu #5

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