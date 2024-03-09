AA
Tekirdağ'da taşla saldırdığı adamı hastanelik etti.
Süleymanpaşa ilçesinde N.Ç. isimli bir şahıs cadde üzerinde yürüyen C.G.'nin arkasından gelerek taşla saldırmaya başladı.
Dakikalarca darbetti
Henüz bilinmeyen nedenle saldıran şahıs, C.G.'yi dakikalarca darbetti.
Çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etmezken, cadde üzerindeki saldırıyı sadece izlemekle yetindiler.
Hastaneye kaldırıldı
Saldırı sonrası yaralanan şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Gözaltına alındı
Polis ekipleri ise saldırıyı gerçekleştiren şahsı yakalayarak gözaltın aldı.
O anlar kamerada
Olay anı çevredeki işletmelerin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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