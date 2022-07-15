Tekirdağ'daki Kıbrıs gazisini komşusu darbetti

Kıbrıs gazisi Ali Aydın, komşusu N.Y. ile çıkan tartışmada demir yaba ile darbedildi. Yaşanan olay sonrası gazi darp raporu alırken N.Y. serbest bırakıldı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Kurtdere Mahallesi'nde e yaşayan 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ali Aydın, arazi komşusu N.Y. ile tartıştı.

Tarştışma sonrası Ali Aydın, N.Y. tarafından demir yaba ile darbedildi.

Kıbrıs gazisi darp raporu aldı

Aldığı darbeler sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve ezikler oluşan Kıbrıs gazisi, Saray Devlet Hastanesine giderek darp raporu aldı.

Gazi şikayetçi oldu

Hastanedeki tedavisinin ardından Ali Aydın, kendisini darbeden komşusu hakkında jandarmaya suç duyurusunda bulundu.

Şüpheli kişi serbest bırkıldı

Gazi Ali Aydın'ı darbettiği öne sürülen N.Y., davet edildiği jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sürüyor

İHA'nın haberine göre; olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.



