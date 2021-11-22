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    TEM’de 2 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri

    Bariyerleri aşarak karşı yöne geçen hafriyat kamyonunun, 3 araca çarpmasıyla meydana gelen kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
    • İHA
    • 22.11.2021 - 13:02
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 13:22
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    TEM’de 2 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri

    İstanbul TEM Otoyolu Esenyurt mevkisinde bariyerleri aşarak karşı yöne geçen hafriyat kamyonu, biri cip olmak üzere 3 araca çarpmıştı.

    Korkunç kazada 2 kadın hayatını kaybetmiş, bir çocuk da yaralanmıştı.

    Kazaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

    FECİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ

    Yolda seyir halinde olan bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobillerin karşı şeride giren hafriyat kamyonu ile feci şekilde çarpıştıkları görülüyor.

    Görüntülerde çarpışmanın ardından otomobilin bariyerlere savrulduğu anlar yer alıyor.

    TEM’de 2 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri VİDEO

    TEM’de 2 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri #1

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