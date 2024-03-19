Tıra çarpan tankerin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiyeciler kurtardı Anadolu Otoyolu'nda tıra arkadan çarpan tankerin sürücüsü Semih Tufan, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonunda kurtarıldı. Yaralanan Tufan, hastaneye kaldırıldı.

DHA

Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova Rampaları mevkiinde Ankara istikametine giden Semih Tufan'ın kullandığı 35 KA 8177 plakalı tanker, aynı istikamete giden Furkan Atasoy (33) yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tankerde sıkışan Semih Tufan, itfaiyecilerin yarım saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Soruşturma başlatıldı

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu Tufan, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Tufan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)