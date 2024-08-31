Tokat'ta 4 çocuk bayrak açıp, sokak sokak gezdi: Şehit türküsünü söylediler

DHA
30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Tokat’ta da coşkuyla kutlandı.
Zile ilçesi Sağır Mahallesi’nde ise 4 çocuk, yaptıklarıyla görenleri duygulandırdı.
Saat 15.00 sıralarında sokak sokak gezen çocuklardan 2’si Türk bayrağı açtı.
ELLERİNDE BAYRAKLA 'ŞEHİT' TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİLER
Diğer 2'si ise ellerindeki bayrağı sallayıp, yüksek sesle türküyü söyledi.
Mahalle sakinlerinden alkış alan o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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