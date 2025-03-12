Tokat'ta aniden kayan otomobili imam elleriyle durdurdu

İHA

Namaz kılmak üzere camiyi ziyaret eden bir vatandaşın park halindeki aracı, bir süre sonra kendiliğinden hareket etmeye başladı.

KAYAN ARACI İMAM ELLERİYLE DURDURDU

Cami imam hatibi, durumu fark edip hızla müdahale ederek aracı elleriyle durdurdu.

O anlar caminin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"GÜÇLÜ VE CESUR BİR HAREKETTİ"

Olayı gören cemaatten Burhan Koçak, "Bankta oturuyordum, birden hocamızın hızla koştuğunu gördüm. Aracın hareket ettiğini fark ettik. Hocamız tereddüt etmeden koşarak arabayı durdurdu.

Eğer müdahale etmeseydi, araç caminin tuvaletlerine çarpacaktı. Gerçekten güçlü ve cesur bir hareketti." dedi.

O ANLAR BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

İmamın refleksi sayesinde herhangi bir kaza yaşanmazken, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.