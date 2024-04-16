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Tokat'ta anne ve oğlunun öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Tokat'ta anne ve oğlunun öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı Tokat'ta bayramın birinci günü iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı, anne ve oğlunun can verdiği, 7 kişinin de yaralandığı kazaya ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.