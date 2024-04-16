Tokat'ta anne ve oğlunun öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı

DHA
Tokat'ta 10 Nisan Çarşamba günü Niksar kara yolu Yağmurlu köyü mevkisinde Selcan Altay yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Ferhat Çakmak idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nazife Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Hastaneye kaldırılan 8 yaralıdan Ferhat Çakmak da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaşanan kaza kamerada
Kazaya ilişkin olay yeri yakınında bulunan bir inşaatın güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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