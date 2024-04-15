Tokat'ta bir kişi soda şişesi ile otobüs muavinini rehin aldı Tokat'ta yolcu otobüsünde kırdığı soda şişesiyle muavini rehin alan şahıs, polis ekiplerinin operasyonu ile etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

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DHA

Şanlıurfa'dan Samsun'a giden yolcu otobüsüne Kayseri'den binen Sercan C. (35), otobüsün Tokat'a girdiği sırada yanında bulundurduğu soda şişesini kırarak yolcuları rehin almaya çalıştı.

Otobüsün ön kapısını açan şoförün ikazıyla yolcular otobüsü terk etti.

Şüpheli, muavini rehin alırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin operasyonuyla Sercan C. gözaltına alındı.

"Beni kimseye teslim etmeyeceksiniz"

Yoluculardan Hidayet Yatır, "Tokat'a girdiğimizde birden ayağa kalktı. Muavine ve şoföre küfürler etmeye başladı. Sonra elinde bulunan maden suyu şişesini yere vurdu. Kırık camlarla tehdit etmeye başladı. 'Beni indirmeyeceksiniz. Beni kimseye teslim etmeyeceksiniz. Bana söz verdiniz, beni Samsun'a götüreceksiniz' diye bağırmaya başladı. Tüm yolcular çok korktu. Ön kapıdan çıktık. Muavini rehin aldı. Sonrasında ise polis ekipleri gözaltına aldı" diye konuştu.

Olayın ardından otobüs, yolcularıyla birlikte Samsun'a gitmek üzere yoluna devam etti.

Gözaltına alınan şüphelinin sorgulaması sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)