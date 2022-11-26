Tokat'ta bir kişinin öldüğü trafik kazasında dehşet görüntüler ortaya çıktı

Trafik kazası sonucu 1 kişinin ölümü ve 1 kişinin yaralanmasına neden olan olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Tokat ve Sivas karayolu üzerinde bulunan bir düğün salonunun önünde kaza meydana geldi.

B.Ç. idaresindeki hafif ticari araç, düğün salonundan çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen 68 yaşındaki Hüseyin Somuncu ile 57 yaşındaki kardeşi K.S.’ye çarptı.

Ağır yaralanan Somuncu, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. K.S. ise tedavi altına alındı.

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Yaşanan kazanın ardından ortaya çıkan güvenlik kameraları görüntüleri, olayın şiddetini gözler önüne serdi.

Görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen 2 yayaya hızla giden hafif ticari aracın çarptığı anlar yer aldı.

Yaşanan talihsiz kaz sonucu babasını kaybeden Mahmut Somuncu, şehirlerarası yol üzerinde bulunan düğün salonu önünde yaya geçidi ve ışıklandırma bulunmadığına dikkat çekti.

Tokat’taki ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı VİDEO





"Bir baba daha ölmesin, bir ocak daha sönmesin"



İHA'nın haberine göre, Mahmut Somuncu aynı acıyı başkalarının yaşamaması için bölgeye hız koridoru konulması beklediklerini ifade ederek, "Burada bir baba daha ölmesin, bir ocak daha sönmesin. Şehrin girişindeki yaklaşık 2 kilometrelik bölümde sürücüler hız sınırlarına uymuyor. Yol üzerindeki işletme düğün sezonunda yoğun oluyor. Yolun karşısında otobüs durağı var ama yayanın geçebileceği bir yaya geçidi yok. Rahmetli babam da refüjde yayaların karşıya geçmesi için ayrılan yerden geçmek isterken bu elim kaza yaşandı. Karayollarından, belediyeden acilen burada gerekli çalışmaların yapılmasını istiyorum." dedi.



