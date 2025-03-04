Tokat’ta gençler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

İHA

Tokat'ın Turhal ilçesi Mareşal Feyzi Çakmak Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan 17 yaşındaki A.M.Ö. ile aynı yaştaki B.M. karşılaştı.

Gençlerin sözlü tartışması kavgaya dönüştü.

A.M.Ö., yanında taşıdığı bıçakla B.M.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Ağır yaralı olarak Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.M., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan A.M.Ö., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.