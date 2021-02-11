Tokat'ta otomobil, benzin istasyonunun pompasına çarptı

Sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobilin, akaryakıt istasyonundaki pompaya çarpmasıyla faciadan dönüldü.

Saat 13.30 sıralarında Tokat-Turhal karayolu Söngüt köyü mevkisinde, Turhal'dan Tokat yönüne giden Faik Demir (53) yönetimindeki araç kontrolden çıktı.

60 BB 886 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sağındaki akaryakıt istasyonuna daldı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Otomobil, istasyondaki pompalara çarparak durdu. Kazada otomobil sürücüsü Demir yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sürücü Demir, kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Kaza anı akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı.

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