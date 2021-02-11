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    Tokat'ta otomobil, benzin istasyonunun pompasına çarptı

    Sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobilin, akaryakıt istasyonundaki pompaya çarpmasıyla faciadan dönüldü.
    • DHA
    • 11.02.2021 - 16:01
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 16:02
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    Tokat'ta otomobil, benzin istasyonunun pompasına çarptı

    Saat 13.30 sıralarında Tokat-Turhal karayolu Söngüt köyü mevkisinde, Turhal'dan Tokat yönüne giden Faik Demir (53) yönetimindeki araç kontrolden çıktı.

    60 BB 886 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sağındaki akaryakıt istasyonuna daldı.

    SÜRÜCÜ YARALANDI

    Otomobil, istasyondaki pompalara çarparak durdu. Kazada otomobil sürücüsü Demir yaralandı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Sürücü Demir, kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    KAZA KAMERADA

    Kaza anı akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı.

    Tokat'ta otomobil, benzin istasyonunun pompasına çarptı VİDEO

    Tokat ta otomobil, benzin istasyonunun pompasına çarptı #1

    Tokat ta otomobil, benzin istasyonunun pompasına çarptı #2

    Tokat ta otomobil, benzin istasyonunun pompasına çarptı #3

    Tokat ta otomobil, benzin istasyonunun pompasına çarptı #4

    Tokat ta otomobil, benzin istasyonunun pompasına çarptı #5

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