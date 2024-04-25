Yoğurdun içine 3 tane ceviz kırıp yiyen, dipçik gibi oluyor

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Yoğurt ve cevizin insan sağlığına faydaları saymakla bitmiyor.
Ayrı ayrı adeta mucizeler yaratırken, bu iki gıdayı birlikte tüketmek birçok sağlık sorunlarını bir çırpıda yok ediyor.
Her sabah yoğurt yemek sindirim sisteminin düzene girmesine yardımcı olurken, aynı zamanda hem kemik sağlığını hem de dil sağlığını koruyor.
Ceviz ise beyin sağlığı açısından oldukça faydalı bir besin.
Bu iki besini karıştırıp her sabah tüketmek bakın ne faydalar sağlıyor…
Yoğurt ve ceviz ikilisinin faydaları
Her sabah yoğurdun içine birkaç tane ceviz kırıp tüketirseniz, gün boyu daha zinde ve daha enerjik olursunuz.
Ayrıca uzun süre boyunca tokluk hissi yaratacağından kilo kontrolüne de yardımcı olur. Yorgunluk, halsizlik gibi sorunları yok eder.