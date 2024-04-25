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Yoğurdun içine 3 tane ceviz kırıp yiyen, dipçik gibi oluyor

Yoğurdun içine 3 tane ceviz kırıp yiyen, dipçik gibi oluyor Sabahları kahvaltıda yoğurt yemek, birçok kişi için sağlıklı bir alışkanlık. Ancak, yoğurdun içerisine ekleyeceğiniz sadece birkaç cevizle bu alışkanlığı daha da değerli hale getirebilirsiniz. İşte yoğurt ve cevizin birleşiminden doğan mucizevi faydalar…