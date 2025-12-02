Tokat'ta sağlık personelinin telefonda yönlendirdiği anne 1 aylık bebeğini kurtardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tokat 112 Acil Çağrı Merkezi Sağlık Masası'na gelen yabancı cisim aspirasyonu ihbarı, ekiplerin hızlı ve profesyonel müdahalesiyle mutlu sonla sonuçlandı.

Nefes almakta zorlanan 1 aylık bebek için yardım isteyen anneyle anında telefon bağlantısı kuran sağlık personeli, ilk yardım adımlarını sakin bir şekilde tarif ederek bebeğin yeniden nefes almasını sağladı.

1 AYLIK BEBEK HAYATA DÖNDÜ: AİLE RAHAT BİR NEFES ALDI

Telefon üzerinden yapılan yönlendirme sayesinde minik bebek kısa sürede hayata tutunurken aile, büyük bir panik yaşamadan müdahalenin başarıyla sonuçlanmasıyla derin bir nefes aldı.

Yetkililer, olayın acil durumlarda doğru bilginin, hızlı iletişimin ve soğukkanlı yaklaşımın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

"SAĞLIKTA İLETİŞİM HAYAT KURTARIR"

Tokat 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri, vatandaşların sağlıkla ilgili her çağrısına anında karşılık vermeye devam ettiklerini ifade ederek, "Sağlıkta erişim, iletişim ve doğru müdahale hayat kurtarır." mesajını paylaştı.