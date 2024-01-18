Tokat'ta şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı

AA & Ensonhaber
Tokat'ta şap hastalığının tespit edilmesi sonrasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvanlara yönelik aşılama çalışmaları başlatıldı.
Hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı
Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, il genelindeki tüm hayvan pazarları geçici bir süreliğine kapatıldı.
Gerçekleştirilecek olan aşılama ve diğer önleyici çalışmaların ardından durum değerlendirmesi yapılacak ve hayvan pazarlarının ne zaman tekrar açılacağına dair kararlar alınacak.
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