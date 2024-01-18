Tokat'ta şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı Tokat'ta tespit edilen şap hastalığına karşı önlem olarak hayvan pazarları geçici süreyle kapatıldı.

AA & Ensonhaber

Tokat'ta şap hastalığının tespit edilmesi sonrasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvanlara yönelik aşılama çalışmaları başlatıldı.

Hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, il genelindeki tüm hayvan pazarları geçici bir süreliğine kapatıldı.

Gerçekleştirilecek olan aşılama ve diğer önleyici çalışmaların ardından durum değerlendirmesi yapılacak ve hayvan pazarlarının ne zaman tekrar açılacağına dair kararlar alınacak.