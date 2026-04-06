CHP'li Çerkezköy'de bozuk yolları vatandaşlar onarmaya başladı

CHP'li belediyelerde hizmet fiyaskosu...

CHP idaresindeki yerel yönetimlerde yaşanan usulsüzlükler, rüşvet ağları ve irtikap skandalları, her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.

Vatandaşın parasıyla hizmet üretmek yerine ideolojik kavgalar ve beceriksiz yönetim modelleriyle gündeme gelen CHP'li belediyeler, halkın temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldi.

CHP'NİN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI YİNE SINIFTA KALDI

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde günlerdir süren altyapı sorunları ve aşırı yağışlar, yolları geçilmez birer çamur deresine dönüştürdü.

Sosyal belediyecilik sloganlarının arkasına sığınan CHP yönetiminin, Çerkezköy halkını nasıl bir çileye mahkum ettiği kameralara anbean yansıdı.

GENCİN ÇÖZÜM ÖNERİSİNİ DİNLEMEDİ

CHP'li Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, bozuk yollar için çözüm önerisi sunmaya çalışan genci ciddiye almadı.

Akay, vatandaşın "Türkiye'nin en büyük sanayi kentlerinden birindeki manzara bu olmamalı" sözlerine, "Elinden geliyorsa sen yap" şeklinde cevap verdi.

CHP'li Akay'ın davranışı, sosyal medyada vatandaşlardan tepki gördü.

VATANDAŞ BEZMİŞ DURUMDA

Hizmetten yoksun bırakılan mahallelerde halk, artık canından bezmiş durumda.

Çerkezköy sokaklarının göle döndüğü, araçların ve yayaların çamur içinde kaldığı görüntüler tepkileri beraberinde getirdi.

KOVA KOVA TOPRAK TAŞIYIP ONARMAYA ÇALIŞTILAR

Hizmetten tamamen umudunu kesen esnaf ve mahallelinin, koca belediyenin aylardır görmezden geldiği o devasa çukurları el birliğiyle, kova kova toprak taşıyarak kapatmaya çalıştığı görüldü.

Kendi sokağını kendi imkanlarıyla yapmak zorunda bırakılan halkın bu dramı, CHP'li yönetimin hem iş yapmadığını hem de ilçesindeki vatandaşın ne halde olduğundan bile habersiz olduğunu bir kez daha kanıtladı.